Участники Олимпиады из КНДР и Ирана не смогут привезти на родину подаренные им смартфоны из-за санкций ООН

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Спортсмены из КНДР и Ирана, которые выступят на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, получат подарочные смартфоны Samsung Galaxy Note 8 от Международного олимпийского комитета, предназначенные для всех участников соревнований, но не смогут привезти их на родину.

Об этом сообщает AFP.

Это связано с тем, что стоимость подарочных смартфонов (примерно $920 в Южной Корее) позволяет отнести их к предметам роскоши, ввоз которых в КНДР и Иран запрещён Организацией Объединённых Наций (ООН).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не пользуется смартфоном.

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