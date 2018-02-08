Путин заявил, что у него нет смартфона

Президент России Владимир Путин признался, что не пользуется смартфоном.

«Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. Да, и у вас нет, видите. А говорите, у всех есть», — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию, комментируя выступление главы национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

Ранее Ковальчук рассказывал о быстром развитии техники и технологий. По его словам, обработка одного голосового сообщения смартфоном, который есть у многих, требует столько же энергии, сколько нужно, чтобы вскипятить литр воды.

В январе стало известно, что в России подан первый иск к компании Apple из-за замедления работы старых моделей iPhone.

Также аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал НСН, почему 2017 год побил рекорды по продажам мобильных гаджетов в России.