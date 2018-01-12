Эксперт рассказал, почему 2017 год побил рекорды по продажам мобильных гаджетов в России

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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, почему 2017 год побил рекорды по продажам мобильных гаджетов в России, сообщает НСН.

«Основная причина в том, что рынок восстановился. На рынке появилось достаточно большое количество недорогих моделей», — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время смартфоны можно приобрести фактически за одну тыс. рублей, и это довольно сильно толкает рынок вверх.

Ещё одним фактором он назвал регулярное обновление устройств ведущими производителями.

«Сегодня средний срок жизни смартфона на российском рынке — 18 месяцев. Всё это в совокупности дало хорошие продажи», — добавил Муртазин.

Ранее сообщалось, что опубликован рейтинг лучших гаджетов 2017 года.

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