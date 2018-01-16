В России подан первый иск из-за замедления работы старых iPhone

В России подан первый иск к компании Apple из-за замедления работы старых iPhone.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста истца — партнёра юридической фирмы Lex Borealis Дмитрия Пономарёва.

«Иск подан в суд», — сказал Пономарёв.

Отмечается, что истец просит компенсировать 55 тыс. рублей.

При этом он добавил, что до конца дня планируется подать ещё четыре иска.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что юристы NLF Group и Lex Borealis, представляющие интересы владеющих смартфонами компании Apple россиян, намерены обратиться в суд из-за искусственного занижения корпорацией скорости работы устройств.