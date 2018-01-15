СМИ: Россияне намерены подать иск против Apple из-за замедления работы смартфонов

Юристы NLF Group и Lex Borealis, представляющие интересы владеющих смартфонами компании Apple россиян, намерены обратиться в суд из-за искусственного занижения корпорацией скорости работы устройств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом отмечается, что NLF Group окажет финансовую поддержку истцам в обмен на материальную компенсацию, которая, как предполагается, может быть получена в итоге судебного разбирательства, а компания Lex Borealis — юридическую поддержку.

Сообщается, что размер материальной компенсации, по мнению экспертов, может составить «несколько десятков миллионов рублей».

«У нас есть первый пул истцов — около десяти человек. В случае создания успешной правоприменительной практики мы без труда доведём их количество до нескольких сотен», — заявил управляющий партнёр NLF Group Максим Карпов.

Своей главной задачей, как сообщает издание, юристы называют признание «незаконного ухудшения потребительских свойств товара».

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа открыла расследование в отношении корпорации Apple в связи с намеренным замедлением работы ряда моделей смартфонов iPhone.

Владельцы iPhone в США подали в суд на Apple по той же причине.

В конце декабря 2017 года корпорация призналась, что намеренно занимается занижением скорости работы предыдущих моделей iPhone.