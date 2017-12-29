В Apple извинились за намеренное занижение скорости работы некоторых моделей iPhone

В американской корпорации Apple извинились за намеренное занижение скорости работы устаревших моделей смартфонов iPhone.

«Мы знаем, что некоторым из вас, кажется, что Apple не оправдала ваши ожидания. Мы извиняемся…», — говорится в тексте сообщения на сайте компании.

Ранее СМИ сообщали, что несколько человек подали судебные иски в отношении Apple после того, как компания подтвердила, что намеренно занижает скорость работы устаревших моделей своих смартфонов.

В корпорации пояснили, что данные меры были предприняты для обеспечения полноценной работы других функций устройств.

19 декабря газета «Известия» сообщала, что АНО «Российская система качества» (Роскачество) отчиталась об экспертизе смартфона iPhone X, проведённой совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний.