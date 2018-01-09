Во Франции начали расследование против Apple из-за замедления работы устройств

Прокуратура Парижа открыла расследование в отношении корпорации Apple в связи с намеренным замедлением работы ряда моделей смартфонов iPhone, передаёт AFP со ссылкой на источник в юридических кругах.

Сообщается, что специалисты начали расследование в пятницу, 5 января. Оно связано с обращением в парижское надзорное ведомство ассоциации под названием «Стоп программе устаревания», которое было передано в прокуратуру 27 декабря 2017 года.

Как утверждают представители ассоциации, Apple «добровольно замедляет производительность и жизнь смартфонов через систему обновлений». По их словам, компания «внедрила глобальную стратегию устаревания c целью увеличения продаж».

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone в США подали в суд на Apple из-за намеренного замедления работы устройств.

В конце декабря корпорация призналась, что намеренно занимается занижением скорости работы предыдущих моделей iPhone.