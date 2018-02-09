Конькобежка Воронина стартует в одной паре с трёхкратной олимпийской чемпионкой Сабликовой на дистанции 3000 м на ОИ
Российская конькобежка Наталья Воронина узнала свою соперницу по забегу на дистанции 3000 метров на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Наталья Воронина
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Воронина в последнем забеге будет соперничать с трёхкратной олимпийской чемпионкой чешкой Мартиной Сабликовой.
Соревнования пройдут 10 февраля. Начало — в 14:00.
Ранее тренер Сергей Клечевня заявил, что российские конькобежцы не примут участия в официальной церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
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