Конькобежка Воронина стартует в одной паре с трёхкратной олимпийской чемпионкой Сабликовой на дистанции 3000 м на ОИ

Российская конькобежка Наталья Воронина узнала свою соперницу по забегу на дистанции 3000 метров на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Наталья Воронина

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Воронина в последнем забеге будет соперничать с трёхкратной олимпийской чемпионкой чешкой Мартиной Сабликовой. Соревнования пройдут 10 февраля. Начало — в 14:00. Ранее тренер Сергей Клечевня заявил, что российские конькобежцы не примут участия в официальной церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.