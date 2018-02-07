Российские конькобежцы не примут участия в открытии Олимпиады-2018
Тренер Сергей Клечевня заявил, что российские конькобежцы не примут участия в официальной церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
«Мы решили не ходить на церемонию открытия», — приводит слова Клечевни РИА Новости.
Церемония открытия ОИ-2018 пройдёт 9 февраля. Первый старт у российских конькобежцев состоится 10 февраля: Наталья Воронина выступит на дистанции 3000 м.
Ранее британским спортсменам было рекомендовано пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 года из-за сильных морозов в Пхёнчхане.
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