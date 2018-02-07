Российские конькобежцы не примут участия в открытии Олимпиады-2018

Короткая ссылка
Тренер Сергей Клечевня заявил, что российские конькобежцы не примут участия в официальной церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы решили не ходить на церемонию открытия», — приводит слова Клечевни РИА Новости.

Церемония открытия ОИ-2018 пройдёт 9 февраля. Первый старт у российских конькобежцев состоится 10 февраля: Наталья Воронина выступит на дистанции 3000 м.

Ранее британским спортсменам было рекомендовано пропустить церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 года из-за сильных морозов в Пхёнчхане.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru