Американский член МОК призвала не приезжать на ОИ тех, кто принимает допинг
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«МОК невероятно усердно работает над защитой чистых спортсменов. Наше дело вновь рассматривал CAS, и нас очень порадовало его решение. Спортсмены, выступающие на Играх, будут знать, что им противостоят чистые атлеты», — цитирует Дефранц «Чемпионат» со ссылкой на Олимпийский канал.
Член МОК призвала не приезжать на ОИ тех, кто принимает допинг.
«МОК говорит: «Не приезжайте на Игры, если принимаете допинг. Мы можем не уличить вас на этих Играх, но всё равно поймаем вас», — заявила Дефранц.
МОК имеет право сделать запрос на проверку допинг-проб спортсменов в течение 10 лет после её сдачи.
Ранее швейцарская юридическая компания «Шелленберг Виттмер Лтд», представляющая интересы российских спортсменов, не допущенных к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, выступила с заявлением относительно решения МОК.