Американский член МОК призвала не приезжать на ОИ тех, кто принимает допинг

Член Международного олимпийского комитета (МОК) американка Анита Дефранц прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции россиян на решение комитета о недопуске на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«МОК невероятно усердно работает над защитой чистых спортсменов. Наше дело вновь рассматривал CAS, и нас очень порадовало его решение. Спортсмены, выступающие на Играх, будут знать, что им противостоят чистые атлеты», — цитирует Дефранц «Чемпионат» со ссылкой на Олимпийский канал.

Член МОК призвала не приезжать на ОИ тех, кто принимает допинг.

«МОК говорит: «Не приезжайте на Игры, если принимаете допинг. Мы можем не уличить вас на этих Играх, но всё равно поймаем вас», — заявила Дефранц.

МОК имеет право сделать запрос на проверку допинг-проб спортсменов в течение 10 лет после её сдачи.

Ранее швейцарская юридическая компания «Шелленберг Виттмер Лтд», представляющая интересы российских спортсменов, не допущенных к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, выступила с заявлением относительно решения МОК.