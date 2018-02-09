Американский член МОК призвала не приезжать на ОИ тех, кто принимает допинг

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Член Международного олимпийского комитета (МОК) американка Анита Дефранц прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции россиян на решение комитета о недопуске на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.
Американский член МОК призвала не приезжать на ОИ тех, кто принимает допинг
  • Reuters
  • © Mike Segar

«МОК невероятно усердно работает над защитой чистых спортсменов. Наше дело вновь рассматривал CAS, и нас очень порадовало его решение. Спортсмены, выступающие на Играх, будут знать, что им противостоят чистые атлеты», — цитирует Дефранц «Чемпионат» со ссылкой на Олимпийский канал.

Член МОК призвала не приезжать на ОИ тех, кто принимает допинг.

«МОК говорит: «Не приезжайте на Игры, если принимаете допинг. Мы можем не уличить вас на этих Играх, но всё равно поймаем вас», — заявила Дефранц.

МОК имеет право сделать запрос на проверку допинг-проб спортсменов в течение 10 лет после её сдачи.

Ранее швейцарская юридическая компания «Шелленберг Виттмер Лтд», представляющая интересы российских спортсменов, не допущенных к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, выступила с заявлением относительно решения МОК.

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Допинг Олимпийские игры 2018
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