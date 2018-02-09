Швейцарские юристы — о недопуске российских спортсменов на ОИ-2018: это закамуфлированные санкции

Швейцарская юридическая компания «Шелленберг Виттмер Лтд», представляющая интересы российских спортсменов, не допущенных к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, выступила с заявлением относительно решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«Решения МОК о неприглашении наших клиентов — это закамуфлированные санкции», — цитирует заявление швейцарских юристов ТАСС.

Как отмечается, чистые российские спортсмены были поставлены в те же условия, что и ранее уличённые в применении допинга.

«Но в отличие от спортсменов, обвинённых в нарушении антдопинговых правил, нашим клиентам не дали точного обоснования, почему они не приглашены, и даже не дали возможности доказать, что такие обоснования неверны», — добавили юристы.

Ранее вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух заявил, что реакция МОК на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) чудовищна.