Авербух заявил, что реакция МОК на решения CAS чудовищна
«Смешат заявления МОК в адрес CAS. Когда что-то идёт не по их сценарию, они начинают говорить о реформировании CAS, но как только их всё устраивает — выступают с приветствиями. Само слово «приветствие» в таком контексте выглядит чудовищно. Ведь их детей (а олимпийцы — это дети МОК) не пускают на Игры. Всё это настолько безумно, что не поддается здравомыслию и нормальной человеческой логике», — приводит слова Авербуха РИА Новости.
Он также отметил, что если бы CAS принял положительное решение по россиянам, то трудно было бы ждать от допущенных в последний момент спортсменов высоких результатов.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заменят Евгению Тарасову и Владимира Морозова в командных соревнованиях на ОИ-2018.