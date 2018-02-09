Авербух заявил, что реакция МОК на решения CAS чудовищна

Вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух выразил недовольство реакцией Международного олимпийского комитета (МОК) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно недопуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Смешат заявления МОК в адрес CAS. Когда что-то идёт не по их сценарию, они начинают говорить о реформировании CAS, но как только их всё устраивает — выступают с приветствиями. Само слово «приветствие» в таком контексте выглядит чудовищно. Ведь их детей (а олимпийцы — это дети МОК) не пускают на Игры. Всё это настолько безумно, что не поддается здравомыслию и нормальной человеческой логике», — приводит слова Авербуха РИА Новости.

Он также отметил, что если бы CAS принял положительное решение по россиянам, то трудно было бы ждать от допущенных в последний момент спортсменов высоких результатов.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заменят Евгению Тарасову и Владимира Морозова в командных соревнованиях на ОИ-2018.