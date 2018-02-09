Спортивный юрист считает, что CAS поддался давлению со стороны МОК
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«На мой взгляд, CAS принял очень странное решение. Минимум вопрос с допинговым прошлым решён был неправильно. В CAS говорят, что не нашли дискриминации, но почему-то только к российским спортсменам с допинговой историей применяются санкции. Атлеты из других стран почему-то продолжают бегать», — цитирует юриста «Спорт-Экспресс».
Юрист высказал предположение, что CAS поддался давлению со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
«На мой взгляд, CAS поддался давлению со стороны МОК. Особенно после первого решения, когда в МОК заявили, что если CAS ещё раз пойдёт против течения, то его будут реформировать и так далее. Тут был сигнал: ещё одно такое решение — и у вас будут проблемы. Я не утверждаю это, но мне так показалось», — добавил Прокопец.
Он также призвал российских спортсменов не опускать руки, а нанимать юристов и добиваться справедливости в судах.
Ранее первый заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Журова заявила, что МОК оказала на CAS феноменальное давление.