Журова: МОК оказал на CAS феноменальное давление
Первый заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 российских спортсменов о недопуске на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане было принято под влиянием Международного олимпийского комитета (МОК).
- Светлана Журова
- globallookpress.com
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«Вердикт был ожидаемым, особенно после реакции МОК на решение CAS, когда наших ребят оправдали и сняли пожизненную дисквалификацию. Для меня было понятно, что в этот раз CAS не пойдёт нам на уступки, давление на суд со стороны МОК было оказано феноменальное», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
Она также вспомнила слова главы МОК Томаса Баха о необходимости проведения реформ в CAS.
«Бах уже хотел чуть ли не расформировать суд. Даже не представляю, как они себя чувствовали», — добавила Журова.
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв пригрозил МОК судебными разбирательствами.
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