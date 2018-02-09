Российские шорт-трекистки Просвирнова и Малагич узнали своих соперниц по квалификации ОИ-2018 на дистанции 500 м

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Российские шорт-трекистки Софья Просвирнова и Эмина Малагич узнали своих соперниц по квалификации Олимпийских игр 2018 года на дистанции 500 метров.
Российские шорт-трекистки Просвирнова и Малагич узнали своих соперниц по квалификации ОИ-2018 на дистанции 500 м
  • Софья Просвирнова
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Просвирнова стартует в третьем забеге и будет соперничать с японкой Сумирэ Кикути, немкой Бьянкой Вальтер и голландкой Ярой ван Керкхоф.

Малагич в восьмом забеге поборется за выход в полуфинал с южнокорейкой Чхве Мин Чон, британкой Шарлотт Гилмартин и венгеркой Петрой Ясапати.

Ранее стали известны соперники российских шорт-трекистов по отбору в полуфинал ОИ-2018 на дистанции 1500 метров.

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