Российские шорт-трекистки Просвирнова и Малагич узнали своих соперниц по квалификации ОИ-2018 на дистанции 500 м

Российские шорт-трекистки Софья Просвирнова и Эмина Малагич узнали своих соперниц по квалификации Олимпийских игр 2018 года на дистанции 500 метров.

Просвирнова стартует в третьем забеге и будет соперничать с японкой Сумирэ Кикути, немкой Бьянкой Вальтер и голландкой Ярой ван Керкхоф.

Малагич в восьмом забеге поборется за выход в полуфинал с южнокорейкой Чхве Мин Чон, британкой Шарлотт Гилмартин и венгеркой Петрой Ясапати.

Ранее стали известны соперники российских шорт-трекистов по отбору в полуфинал ОИ-2018 на дистанции 1500 метров.