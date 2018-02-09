Исполнительный директор СКР: Ан выступит на альтернативных турнирах в Санкт-Петербурге и Коломне

Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина сообщила, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и другие сильнейшие российские спортсмены, которые не были допущены до Олимпийских игр 2018 года, выступят на альтернативных соревнованиях в Санкт-Петербурге и Коломне в феврале.

«Виктор Ан и все сильнейшие шорт-трекисты из не допущенных до Олимпиады выступят на альтернативных стартах в Санкт-Петербурге в феврале», — цитирует Слаутину РИА Новости.

Также она добавила, что в турнире по конькобежному спорту примут участие отстранённые от Олимпиады Денис Юсков и Павел Кулижников.

Ранее скелетонистка Елена Никитина поддержала российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде 2018 года.