Исполнительный директор СКР: Ан выступит на альтернативных турнирах в Санкт-Петербурге и Коломне

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Ирина Слаутина сообщила, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и другие сильнейшие российские спортсмены, которые не были допущены до Олимпийских игр 2018 года, выступят на альтернативных соревнованиях в Санкт-Петербурге и Коломне в феврале.
Исполнительный директор СКР: Ан выступит на альтернативных турнирах в Санкт-Петербурге и Коломне
  • Виктор Ан
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Виктор Ан и все сильнейшие шорт-трекисты из не допущенных до Олимпиады выступят на альтернативных стартах в Санкт-Петербурге в феврале», — цитирует Слаутину РИА Новости.

Также она добавила, что в турнире по конькобежному спорту примут участие отстранённые от Олимпиады Денис Юсков и Павел Кулижников.

Ранее скелетонистка Елена Никитина поддержала российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде 2018 года.

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