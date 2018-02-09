Скелетонистка Никитина поддержала российских спортсменов — участников ОИ-2018

Российская скелетонистка Елена Никитина, не допущенная до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, пожелала удачи своим соотечественникам, которые смогут выступить в южнокорейском Пхёнчхане.

Публикация от nikitina1992 (@nikitina1992) Фев 8, 2018 в 8:41 PST

«У нас у всех одни цели, победы, поражения! Я желаю нашей команде только побед! Верьте каждой клеточкой! Идите к своей цели! Бейтесь и выигрываете! А мы направляем все свои непотраченные силы и энергию вам! С Богом, ребята», — написала Никитина на своей официальной странице в Instagram.

Ранее Никитина, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к ОИ-2018, заявила, что разочарована вердиктом.