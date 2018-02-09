Скелетонист Третьяков: глупо упрекать CAS в необъективности и несправедливости

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 российских спортсменов в связи с недопуском к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Судьи так решили, что я могу сделать? Глупо упрекать CAS в какой-то необъективности и несправедливости», — цитирует Третьякова «Чемпионат».

Спортсмен добавил, что собирается принять участие в альтернативных соревнованиях, отметив, что пока не думал, что будет делать дальше.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заверил, что российским спортсменам, которые не были допущены до Олимпиады-2018, будет оказана поддержка.