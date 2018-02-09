Мутко заверил, что не допущенным к ОИ-2018 россиянам будет оказана поддержка

Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что российским спортсменам, не получившим допуск к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, будет оказана поддержка.

«А что касается (не допущенных до ОИ-2018. — RT) ребят, то им будет оказана поддержка. Впереди ещё много стартов, они ещё реализуют себя», — заявил вице-премьер ТАСС.

При этом он добавил, что российской сборной будет тяжело навязать конкуренцию соперникам, учитывая отсутствие некоторых лидеров.

Также он выразил надежду, что у организаторов соревнований не будет «соблазна укрепить себя по линии дальнейшей дискредитации спортсменов».

Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что организация будет уважать решение CAS по российским спортсменам.