Глава IBU Бессеберг: будем уважать решение CAS

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года.

«Мы будем уважать решение CAS, однако, поскольку я не знаком с деталями дела и не вовлечён в этот процесс, мне сложно комментировать случившееся», — цитирует Бессеберга ТАСС.

По словам президента IBU, Международный олимпийский комитет до сих пор не предоставил организации объяснения причин отстранения ряда российских биатлонистов от ОИ.

«У нас нет никакой дополнительной информации, только имена спортсменов, которых не пригласили», — сказал Бессеберг.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко рассказал, почему CAS отклонил апелляции 47 спортсменов из России.