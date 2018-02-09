Мутко рассказал, почему CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции 47 россиян в связи с недопуском к зимним Олимпийским играм 2018 года.

«Это решение, конечно, другим и не могло быть. Сама формула приглашения такова, что её крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения. Суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачна и не добавляет организации авторитета в глазах болельщиков», — приводит слова Мутко ТАСС.

Вице-премьер страны сравнил процедуру приглашения на Олимпиаду с используемой частными клубными турнирами.

По его мнению, это негативно скажется на конкуренции и внимании болельщиков к соревнованиям.

Ранее тренер спринтерской группы российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев назвал ожидаемым вердикт CAS в отношении 47 спортсменов из России.