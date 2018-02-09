Тренер российских конькобежцев Дорофеев назвал ожидаемым решение CAS

Тренер спринтерской группы российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляции 47 атлетов из России в связи с недопуском к зимним Олимпийским играм 2018 года.

«Всё шло к такому решению. Сочувствую всем ребятам и тренерам, надо идти дальше и бороться. Таковы сегодняшние реалии», — цитирует Дорофеева РИА Новости.

При этом он отметил, что время на подготовку к турниру было упущено, поэтому сложно было бы оценить реакцию спортсменов в случае положительного решения суда.

«Думаю, в данных реалиях мы остаёмся дома и готовимся к будущим стартам», — сказал тренер.

Ранее саночница Татьяна Иванова прокомментировала вердикт CAS, подтвердившего решение Международного олимпийского комитета не допускать ряд российских спортсменов до Олимпиады в Пхёнчхане.