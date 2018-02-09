Саночница Иванова прокомментировала решение CAS по российским спортсменам

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Российская саночница Татьяна Иванова прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляции 47 российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпийским играм 2018 года.

На своей официальной странице в Instagram Иванова поделилась чувствами, вызванными решением CAS. Спортсменка опубликовала фотографию, на которой она изображена плачущей.

«Нет слов», — написала спортсменка.

Ранее олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров прокомментировал своё отстранение от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

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