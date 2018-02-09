Болельщики демонстрировали флаг России на соревнованиях по фигурному катанию
Болельщики демонстрировали российский флаг на короткой программе мужского одиночного разряда командных соревнованиях по фигурному катанию Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Российский флаг на трибунах на фигурном катании pic.twitter.com/r0xvK9P8RX— СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 9 февраля 2018 г.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что организация предпримет, если при победе россиянина зрители бросят флаг России спортсмену.
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