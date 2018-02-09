Болельщики демонстрировали флаг России на соревнованиях по фигурному катанию

Болельщики демонстрировали российский флаг на короткой программе мужского одиночного разряда командных соревнованиях по фигурному катанию Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.