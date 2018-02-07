В МОК рассказали, что они предпримут в случае демонстрации российского флага с трибун

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что организация предпримет, если при победе россиянина зрители бросят флаг России спортсмену.

«Есть чёткие правила, которые были опубликованы и переведены. Олимпийские спортсмены из России подписывали декларацию об их соблюдении. За всем этим мы будем следить», — сказал Бах на пресс-конференции.

Ранее он назвал условия для прохождения россиян под флагом своей страны на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.