В МОК рассказали, что они предпримут в случае демонстрации российского флага с трибун

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что организация предпримет, если при победе россиянина зрители бросят флаг России спортсмену.
В МОК рассказали, что они предпримут в случае демонстрации российского флага с трибун
  • Reuters
  • © Kim Hong-Ji

«Есть чёткие правила, которые были опубликованы и переведены. Олимпийские спортсмены из России подписывали декларацию об их соблюдении. За всем этим мы будем следить», — сказал Бах на пресс-конференции.

Ранее он назвал условия для прохождения россиян под флагом своей страны на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

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