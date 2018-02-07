Глава МОК рассказал об условиях для прохождения россиян под своим флагом на церемонии закрытия ОИ

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о необходимых условиях для того, чтобы российские спортсмены приняли участие в церемонии закрытия Игр под своим флагом.

«Завершена работа группы, которую мы учредили для осуществления контроля. Они учитывают и принимают во внимание все факты. Российской сборной необходимо соблюдать принятое 5 декабря решение. Для мониторинга мы создали комиссию, которая приготовит доклад к концу Игр. Председатель этой группы заявил, что они постараются учесть все факты в данном вопросе», — сказал Бах на пресс-конференции.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее в МОК сообщили о шансах россиян пройти со своим флагом на церемонии закрытия ОИ-2018.

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