Глава WADA: спортсмены-олимпийцы могут быть уверены, что участвуют в чистой борьбе

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что возглавляемая им организация делает всё возможное, чтобы спортсмены были уверены в честном допинг-тестировании во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я могу сказать, что мы сделаем всё, что входит в наши обязанности в вопросе проведения тестирования перед соревнованиями на Олимпиаде. Спортсмены могут быть уверены, что они участвуют в честной борьбе», — цитирует главу WADA портал Inside the Games.

Ранее сообщалось, что WADA приняло ряд мер по обеспечению безопасности антидопинговой лаборатории в Пхёнчхане.