WADA приняло ряд мер по обеспечению безопасности антидопинговой лаборатории в Пхёнчхане

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло ряд мер по обеспечению безопасности антидопинговой лаборатории в Пхёнчхане, где будут храниться тесты участников зимних Олимпийских игр 2018 года.

Как сообщает портал Inside the Games, все помещения лаборатории оборудованы видеокамерами, а правила доступа в неё существенно ужесточены.

По словам председателя независимой программы наблюдателей WADA Бена Макдевитта, это было сделано для того, чтобы избежать повторения махинаций с допинг-пробами, якобы имевшими место во время Игр-2014 в Сочи.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной России устроили световое шоу перед штаб-квартирой WADA.

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