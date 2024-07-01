Источник: Канчельскиса избили в московском баре после финала Евро-2024

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис был избит в московском баре после финального матча чемпионата Европы с участием Испании и Англии.

Как сообщает Telegram-канал Mash, экс-футболист английского клуба выпивал в заведении на 1-й Тверской-Ямской и там сцепился с болельщиком. Мужчины несколько часов перекидывались нелицеприятными словами, а потом Канчельскис якобы нанёс оппоненту удар в челюсть и, получив серьёзный ответ, оказался в нокауте.

По информации источника, сотрудники бара пытались привести Андрея в чувство, но не смогли, после чего вызвали скорую. Медики диагностировали у него травму головы и оказали помощь на месте.

Канчельскис является заслуженным мастером спорта России, а также бывшим полузащитником национальной сборной. Футболист известен своим выступлением за английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого провёл 123 матча и отметился 28 забитыми мячами. Свою тренерскую карьеру игрок начал с российской «Носты», которую возглавлял с 2007 по 2009 год. Последним местом работы 54-летнего российского специалиста был казахстанский «Тобол», где он занимал пост генерального директора.

Ранее Канчельскис высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».