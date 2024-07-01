Нигматуллин: Роналду на Евро проявил себя как антигерой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выступление форварда Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы.

«Можно сказать, что Роналду проявил себя на Евро как антигерой. Конечно, похвально его большое желание продолжать играть и побеждать. Но нужно трезво оценивать свои способности, ведь от возраста никуда не денешься», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

39-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он провёл за саудовский «Аль-Наср» 45 матчей, забил 44 гола и отдал 13 результативных передач.

Португалия вылетела с Евро-2024, в 1/4 финала уступив Франции. На турнире игрок отметился только одной голевой передачей. При этом он остаётся лучшим бомбардиром и ассистентом в истории Евро.

Ранее сообщалось, что Роналду установил личный антирекорд за всю историю игр на ЧМ и Евро.