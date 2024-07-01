Галлямов: не понимаю тех, кто болеет за сборную Англии — это просто антифутбол

Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов высказался о финале чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Англии.

«Буду болеть за Испанию, эта команда на протяжении всего турнира показывала очень интересный футбол. Не понимаю тех людей, кто болеет за сборную Англии. Это просто антифутбол», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

Он добавил, что даже уснул при просмотре матча с участием английской команды.

Матч Англия — Испания состоится 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

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Ранее УЕФА назначил судейскую бригаду на финал Евро между Испанией и Англией.