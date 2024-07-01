Мората: постоянно говорим Ямалю, что Испания победит на Евро

Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал о поддержке полузащитника Ламина Ямаля перед финальным матчем чемпионата Европы с Англией.

«С любовью — показывая уверенность в нём. Большинство футболистов играют здесь вместе уже несколько недель, и мы говорим ему: «Мы выиграем Евро!». Мы советуем ему думать о деталях, как он может помочь нам добиться этого, стараемся оберегать его в мелочах, потому что он футболист, который отличается от всех остальных», — приводит слова Мораты сайт УЕФА.

Матч Англия — Испания состоится 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

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Ранее УЕФА назначил судейскую бригаду на финал Евро между Испанией и Англией.