Саутгейт пока не принял решение о дальнейшей работе в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что пока не принял решение о своей дальнейшей работе в команде.

«Эмоционально для меня сейчас невозможно принять логичное решение, поскольку в течение двух лет я был сосредоточен только на победе на чемпионате Европы. Так что на самом деле я не знаю, на каком этапе сейчас нахожусь. На данный момент я полностью сосредоточен на подготовке команды к финалу», — приводит слова Саутгейта Sky.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Вместе с ним команда стала второй на Евро-2020.

В финале Евро-2024 команда сыграет с Испанией. Матч состоится 14 июля.

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Ранее сообщалось, что Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2024.