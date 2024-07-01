Гасилин: Саутгейт, прости, мы были неправы

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о выходе сборной Англии в финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Для меня предпочтительнее испанцы. Весь чемпионат они играли лучше и ярче. Англичан все критиковали, но какой они выдали полуфинал… И тут уже хочется задуматься и сказать: «Саутгейт, прости, мы были неправы», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

В полуфинале турнира Англия одержала победу над Нидерландами со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта вышли в финал, где сыграют с Испанией.

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Ранее сообщалось, что Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2024.