Аршавин назвал Испанию фаворитом финала Евро-2024

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита в финальном матче чемпионата Европы — 2024 между Испанией и Англией.

«Испания — мой фаворит, и я хочу, чтобы они выиграли. Шансы Англии — индивидуальное мастерство футболистов. В моменте это может решить, если у испанцев не пойдёт игра», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Начало — в 22:00 мск.

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