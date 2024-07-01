Кейн: я невероятно горжусь сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о выходе национальной команды в финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Остался ещё один матч. Какое невероятное достижение — мы снова в финале! Полуфинал был особенным. Я невероятно горжусь всеми, кто принимал в этом участие. Всей сборной Англии — игроками и тренерским штабом», — цитирует Кейна The Sun.

В полуфинале турнира Англия одержала победу над Нидерландами со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта вышли в финал, где сыграют с Испанией.

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Ранее сообщалось, что Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2024.