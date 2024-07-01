Погребняк: Испания — фаворит, но в финале буду болеть за Англию

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от финального матча между Англией и Испанией на чемпионате Европы — 2024.

«Фаворитом однозначно будет Испания. Испанцы — это контроль мяча, молодое дарование также впечатляет. Будет интересно. Сам буду болеть в финале за англичан», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Начало — в 22:00 мск.

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