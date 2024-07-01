Булыкин: хотелось бы, чтобы Нидерланды остановили этот английский антифутбол

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата Европы между Англией и Нидерландами.

«Хотелось бы, чтобы голландцы остановили этот английский антифутбол. Но, учитывая, что англичане играют не так зрелищно, не так красиво, но результативно, им будет очень сложно это сделать», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

В полуфинале турнира англичане сыграют с Нидерландами. Встреча пройдёт 10 июля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 22:00 мск. Победитель матча встретится с Испанией в финале чемпионата Европы.

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Ранее сообщалось, что Испания опередила СССР по количеству финалов на Евро.