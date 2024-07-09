Саутгейта могут наградить рыцарским титулом в случае победы Англии на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может получить рыцарский титул в случае победы национальной команды на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

Об этом сообщил The Telegraph.

Сегодня Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Евро-2024. В случае победы англичане встретятся с испанцами в финальном матче.

Напомним, что Саутгейт возглавляет команду «трёх львов» с 2016 года. На прошлом Евро-2020 Англия под его руководством вышла в финал турнира.

Ранее сообщалось, что Саутгейт проводит 100-й матч во главе сборной Англии.