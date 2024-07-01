Испания обыгрывает Францию после первого тайма в 1/2 финала чемпионата Европы

Сборная Испании обыгрывает команду Франции после первого тайма в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в настоящий момент проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Счёт после первой половины игры — 2:1.

В составе трёхцветных мяч забил нападающий Рандаль Коло Муани. За «красную фурию» голами отметились Ламин Ямаль, ставший самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира, и Дани Ольмо.

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Ранее сообщалось, что Ямаль оставил загадочное послание сборной Франции перед полуфиналом Евро.