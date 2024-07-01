Кунде забил автогол в матче с Испанией в 1/2 финала Евро-2024

Защитник сборной Франции Жюль Кунде отметился автоголом в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Испании.

Футболист забил гол в свои ворота на 25-й минуте. Таким образом, автогол стал 11-м на чемпионате Европы — 2024. Это является повторением антирекорда, установленного на предыдущем Евро-2020 (11).

Встреча в настоящий момент проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Счёт — 2:1 в пользу «красной фурии».

За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Ямаль оставил загадочное послание сборной Франции перед полуфиналом Евро.