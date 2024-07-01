Де ла Фуэнте — о матче с Францией: это мог бы быть финал Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о полуфинальном матче чемпионата Европы с Францией.

«Это фантастическая возможность. Мы проделали очень хорошую работу. Такой матч мог бы быть финалом Евро, обе команды великолепны. Всё решат мельчайшие детали. Мы постараемся сохранить верность своему футболу и тем качествам, что позволили нам зайти так далеко», — цитирует де ла Фуэнте сайт УЕФА.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимают десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

В полуфинале турнира сыграют пары Испания — Франция и Англия — Нидерланды. Матчи 1/2 финала пройдут 9 и 10 июля. Финальная встреча состоится 14 июля в Берлине.

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