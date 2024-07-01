Назван самый быстрый игрок Евро-2024

УЕФА назвал самого быстрого футболиста Евро-2024 после четвертьфинальных матчей.

На первом месте нападающий Франции Килиан Мбаппе. Сообщается, что он развил скорость 36,5 км/ч.

На втором месте Ферран Торрес из Испании — 36 км/ч. На третьей позиции Беньямин Шешко из Словении (35,9 км/ч).

В полуфинале турнира сыграют пары Испания — Франция и Англия — Нидерланды. Матчи 1/2 финала пройдут 9 и 10 июля. Финальная встреча состоится 14 июля в Берлине.

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Ранее Ольмо заявил, что Мбаппе — футболист, который меняет мир.