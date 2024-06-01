В Берлине задержали 54 человека из-за беспорядков после 1/4 финала Евро
Полиция Берлина задержала 54 человека из-за беспорядков во время и после 1/4 финала Евро между Турцией и Нидерландами.
«В рамках всей операции было проведено 54 мероприятия по ограничению или лишению свободы. Полиция возбудила 64 уголовных дела, в том числе по факту нанесения телесных повреждений, незаконного проникновения на территорию, оскорблений, получения выгоды путём мошенничества и нарушения закона о наркотиках», — приводит ТАСС заявление полиции.
Также отмечается, что двое полицейских получили ранения.
Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу Нидерландов.
Сообщалось, что после игры болельщики Турции и Нидерландов устроили драку.
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Ранее сообщалось, что президент Турции побывал в раздевалке сборной страны после матча 1/4 финала Евро.