В Берлине задержали 54 человека из-за беспорядков после 1/4 финала Евро

Полиция Берлина задержала 54 человека из-за беспорядков во время и после 1/4 финала Евро между Турцией и Нидерландами.

«В рамках всей операции было проведено 54 мероприятия по ограничению или лишению свободы. Полиция возбудила 64 уголовных дела, в том числе по факту нанесения телесных повреждений, незаконного проникновения на территорию, оскорблений, получения выгоды путём мошенничества и нарушения закона о наркотиках», — приводит ТАСС заявление полиции.

Также отмечается, что двое полицейских получили ранения.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу Нидерландов.

Сообщалось, что после игры болельщики Турции и Нидерландов устроили драку.

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Ранее сообщалось, что президент Турции побывал в раздевалке сборной страны после матча 1/4 финала Евро.