Дешам: Мбаппе уже вошёл в историю футбола тем, что сделал до сегодняшнего дня

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на критику в адрес нападающего Килиана Мбаппе.

«Даже если Мбаппе не готов к матчу на 100%, сопернику всё равно нужно адаптироваться под него. Вам не кажется, что он уже вошёл в историю футбола? Тем, что он сделал до сегодняшнего дня. Он хочет продолжать становиться частью истории», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Футболист сломал нос в матче первого тура Евро с Австрией (1:0). Всего на турнире он провёл четыре игры и забил один гол с пенальти.

В полуфинале подопечные Дешама сыграют с Испанией.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе находится не в лучшей форме на Евро из-за выборов во Франции.