Принц Уильям — о победе Англии над Швейцарией: кусали ногти до самого конца
Принц Уэльский Уильям прокомментировал победу сборной Англии в 1/4 финала Евро над Швейцарией.
«Кусали ногти до самого конца. Хорошая работа, сборная! Идём в полуфинал. Верим», — приводит слова Уильяма The Independent.
Также новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал победу англичан блестящей.
«Спокойствие под давлением. Блестящая победа», — сказал он.
Англия по пенальти победила Швейцарию (1:1, 5-3) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Нидерландами.
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