Принц Уильям — о победе Англии над Швейцарией: кусали ногти до самого конца

Принц Уэльский Уильям прокомментировал победу сборной Англии в 1/4 финала Евро над Швейцарией.

«Кусали ногти до самого конца. Хорошая работа, сборная! Идём в полуфинал. Верим», — приводит слова Уильяма The Independent.

Также новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал победу англичан блестящей.

«Спокойствие под давлением. Блестящая победа», — сказал он.

Англия по пенальти победила Швейцарию (1:1, 5-3) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Нидерландами.

За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.

Ранее комик высмеял выступление сборной Англии на чемпионате Европы — 2024.