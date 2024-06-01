Кроос признался, что не вернётся жить в Германию после завершения карьеры из-за безопасности

Футболист Тони Кроос заявил, что не вернётся жить в Германию после завершения карьеры из-за миграционных проблем.

«Нам очень нравится там находиться, но это уже не та Германия, какой она была, может быть, десять лет назад. Чувство безопасности пропало. Это именно то, что изменилось. Если кто-то спросит меня, где бы я отпустил свою дочь в 23:00 — в Испании или крупном немецком городе, — я бы, скорее, сказал, что в Испании», — приводит слова Крооса Bild.

5 июля 34-летний Кроос провёл последний матч в карьере. В 1/4 финала Евро-2024 немцы уступили испанцам (1:2). С 2014 года он жил в Испании, выступая за мадридский «Реал».

За карьеру игрок сыграл более 800 матчей. Он шесть раз выигрывал Лигу чемпионов (один — с «Баварией», пять — с «Реалом»), трижды побеждал в Бундеслиге, четыре раза становился победителем чемпионата Испании, является победителем Кубка и Суперкубка Испании и Германии. Со сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира — 2014 и дважды становился бронзовым призёром чемпионатов Европы (2012, 2016).

Ранее Кроос написал прощальное письмо, посвящённое завершению карьеры.