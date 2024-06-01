Саутгейт раскритиковал английские СМИ за сливы информации о тактике сборной на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал СМИ из-за сливов тактики команды на матчи Евро-2024.

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку. Как поможет команде то, что мы даём швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать?» — приводит слова Саутгейта talkSPORT.

В 1/4 финала Англия по пенальти победила Швейцарию (1:1, 5:3) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Нидерландами.

За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.

Ранее Канчельскис прокомментировал перспективу сборной Англии на чемпионате Европы — 2024.