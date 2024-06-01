The Sun: УЕФА начал расследование празднования гола Демирала

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследования после празднования гола защитника Мериха Демирала в матче 1/8 финала с Австрией.

Как сообщает The Sun, футболист использовал жест турецких националистов.

Игра, проходившая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:1.

В составе Турции мячи забил Мерих Демирал (57-я секунда, 59-я минута). У Австрии мяч забил Михаэль Грегорич (66-я минута).

Таким образом, Турция вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Нидерландами. Матч состоится 6 июля.

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