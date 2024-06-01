Daily Mail: хавбек Швейцарии Джака получил травму и пройдёт МРТ перед матчем с Англией

Полузащитник и капитан сборной Швейцарии Гранит Джака пройдёт медицинское обследование перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы с Англией.

Как сообщает Daily Mail, результаты обследования футболиста должны стать известны уже в ближайшее время.

В матче 1/8 финала Италия потерпела поражение от Швейцарии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 0:2.

Таким образом, Швейцария во второй раз в своей истории пробилась в четвертьфинал Евро. Подобное достижение покорилось команде на предыдущем чемпионате Европы в 2020 году.

Матч 1/4 финала между сборными Англии и Швейцарии состоится 6 июля.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.